Boxe | Michael Magnesi | dopo il lampo Bulana l’attesa in formato America

(Di sabato 24 aprile 2021) 47 secondi sono stati pochi, anche troppo, per. Il pugile laziale forse non l’avrebbe voluta così, la vittoria di conferma della cintura mondiale IBO, ma così è andata. Adesso arrivano le prospettive verso un altro mondo, quello di là dall’Oceano. Gli Stati Uniti erano una prospettiva già ben nota fin dalle giornate precedenti il combattimento iridato, ma hanno preso ancor più forza con il successo più veloce di unsul sudafricano Khanyile, avversario molto meno consistente di Patrick Kinigamazi nella chiave di questo confronto che ha riconfermato l’italiano Campione del Mondo IBO dei superpiuma. Lo stesso, ai microfoni della Rai, ha spiegato la situazione: nella sostanza, ove un prossimo domani dovessero esserci le condizioni e soprattutto dovesse arrivare una ...

Advertising

zazoomblog : Boxe Michael Magnesi: “Voglio Valdez anche domani” - #Michael #Magnesi: #“Voglio #Valdez - _ThePugilist : RT @FedPugilistica: ?? Mondiale @IBOBoxing Superpiuma ?? @mich88z ????CAMPIONE ?? Zagarolo ??? PalaSport ?? 23/4/2021 ?? - FedPugilistica : ?? Mondiale @IBOBoxing Superpiuma ?? @mich88z ????CAMPIONE ?? Zagarolo ??? PalaSport ?? 23/4/2021 ??… - OA_Sport : Boxe: tutta la soddisfazione per il successo ultrarapido di Michael Magnesi nelle sue dichiarazioni - zazoomblog : Boxe Michael Magnesi si conferma Campione del Mondo IBO! Bulana steso in 47” ora l’America - #Michael #Magnesi… -

Ultime Notizie dalla rete : Boxe Michael

Si chiamaMagnesi , per tutti "Lone Wolf" , nomignolo che gli ha dato il padre perché non ... Addio alla leggenda dellaMarvin Hagler Al PalaSport di Valle Martella a Zagarolo un gancio ...... abbiamo notato che usciva con le mani basse, puntando subito questo colpi', conferma. ... Con questo incontro, tornava lasu Rai2 , dopo la bellezza di 12 anni. E' bello che persino un peso ...47 secondi sono stati pochi, anche troppo, per Michael Magnesi. Il pugile laziale forse non l'avrebbe voluta così, la vittoria di conferma della cintura mondiale IBO, ma così è andata. Adesso arrivano ...Dura 39 secondi l’assalto del sudafricano Bulana al titolo mondiale Ibo dei superpiuma. Il romano Michael Magnesi lo atterra al primo round, l’arbitro Sauro Di Clementi non vuole ...