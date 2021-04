Basket: Nba, i risultati delle partite (Di sabato 24 aprile 2021) New York, 24 apr. - (Adnkronos) - I risultati delle partite della regular season Nba: Atlanta Hawks-Miami Heat 118-103; Brooklyn Nets-Boston Celtics 109-104; Charlotte Hornets-Cleveland Cavaliers 108-102; Houston Rockets-Los Angeles Clippers 104-109; Oklahoma City Thunder-Washington Wizards 109-129; Portland Trail Blazers-Memphis Grizzlies 128-130; Golden State Warriors-Denver Nuggets 118-97. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) New York, 24 apr. - (Adnkronos) - Idella regular season Nba: Atlanta Hawks-Miami Heat 118-103; Brooklyn Nets-Boston Celtics 109-104; Charlotte Hornets-Cleveland Cavaliers 108-102; Houston Rockets-Los Angeles Clippers 104-109; Oklahoma City Thunder-Washington Wizards 109-129; Portland Trail Blazers-Memphis Grizzlies 128-130; Golden State Warriors-Denver Nuggets 118-97.

Ultime Notizie dalla rete : Basket Nba NBA 2020/2021: Brooklyn prima a Est, sconfitta Boston. Golden State supera Denver I risultati della notte italiana tra venerdì 23 e sabato 24 aprile ha visto in scena lo svolgersi di sette partite della regular season NBA 2020/2021. Brooklyn si prende contro Boston vittoria e testa della Eastern Conference, nonostante i 38 punti di Jayson Tatum. Torna il pubblico al Chase Center e torna, dopo una gara di 'stop', il ...

Nba in lutto: è morta la stella del basket Terrence Clarke Terrence Clarke è morto dopo un incidente di macchina nell'area di Los Angeles (San Fernando valley) alle 14.10 di giovedì. L'ex guardia del Kentucky aveva 19 anni, ad annunciare la sua morte è stata ...

Basket: Nba, i risultati delle partite Metro Basket: Nba, i risultati delle partite New York, 24 apr. - (Adnkronos) - I risultati delle partite della regular season Nba: Atlanta Hawks-Miami Heat 118-103; Brooklyn Nets-Boston Celtics 109-104; Charlotte Hornets-Cleveland Cavaliers ...

NBA - Miles Bridges anima gli Hornets per aver ragione dei Cavaliers Charlotte ha potuto contare sul suo terzetto Rozier-Bridges-Washington (25 punti ciascuna) per superare una squadra di Cleveland dura a morire, e avanti all'intervallo 48-55. Ripresa ...

