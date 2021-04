Amici di Maria De Filippi | un’ex concorrente del Gf Vip 5 si candida per il talent show

Leggi su isaechia

(Di sabato 24 aprile 2021) Unamolto discussa dell’ultima edizione del Gf Vip 5, si èta come insegnante per ildidiDe. La partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip ha portato nella vita di Matilde Brandi una vera e propria rivoluzione. L’agguerritissimagirl ha lasciato il segno nella Casa più spiata di Italia, non risparmiando critiche da parte dei suoi coinquilini. Una volta terminata l’esperienza al game–ha però preso atto della fine della sua relazione con Marco Costantini, suo compagno da ben 17 anni nonché padre delle sue gemelle Sofia e Aurora. In un’intervista rilasciata per Verissimo, la Brandi aveva confessato a Silvia Toffanin di essere stata lasciata tramite un ...