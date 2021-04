Al Fusaro duemila anni della Napoli ebraica

(Di sabato 24 aprile 2021) Domani l’annuncio“posaprima pietra” per la realizzazione di un centro di documentazione Shoah e un museo per “non dimenticare”. di Nico Pirozzi – Un centro di documentazione permanente per raccontaredi storia. Ma anche un museo per “non dimenticare” il dramma vissuto da centinaia di ebrei napoletani

Domani l'annuncio della "posa della prima pietra" per la realizzazione di un centro di documentazione Shoah e un museo

di Nico Pirozzi - Un centro di documentazione permanente per raccontare duemila anni di storia della Napoli ebraica. Ma anche un museo per "non dimenticare" ...