Ufficiale | Friuli Venezia Giulia in zona gialla da lunedì 26 aprile

(Di venerdì 23 aprile 2021) E’, dal 26iltorna in. A comunicarlo il governatore Massimiliano Fedriga: “Abbiamo appena ricevuto l’ordinanza dal Ministero della Salute in cui si comunica che da26ilentrerà in”. Secondo quanto previsto dal nuovo decreto sulle riaperture, dagli spostamenti saranno liberi nel territorio. La scuola sarà in presenza al 100% fino alle medie, dal 70% alle superiori. Potranno inoltre riaprire i ristoranti e i bar con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, anche a cena. Con prenotazione si potrà andare al museo, a teatro ...

L'Umbria da lunedì 26 aprile entrerà ufficialmente in zona gialla. L'elenco comprende anche Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Marche, Piemonte, le province di Bolzano e Trento, Toscana e Veneto. In arancione ci sono Puglia, Valle d'Aosta, la Sicilia, Calabria e ... E' ufficiale, dal 26 aprile il Friuli Venezia Giulia torna in zona gialla. A comunicarlo il governatore Massimiliano Fedriga: "Abbiamo appena ricevuto l'ordinanza dal Ministero della Salute in cui si ... È ufficiale. Il Friuli Venezia Giulia torna in zona gialla dal prossimo lunedì 26 aprile. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, ha ...