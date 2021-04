“Uccise e diede alle fiamme l’ex fidanzata”: diventa definitiva la condanna all’ergastolo per l’assassino di Sara Di Pietrantonio (Di venerdì 23 aprile 2021) diventa definitivo l’ergastolo per Vincenzo Paduano, l’uomo imputato per l’omicidio e stalking nei confronti della ex fidanzata Sara Di Pietrantonio, prima uccisa e poi data alle fiamme nella periferia di Roma, in Via della Magliana, la sera del 29 maggio 2016. A confermare la sentenza è la corte di Cassazione, che già nell’aprile del 2019 aveva disposto l’appello bis non condividendo la decisione dei magistrati di secondo grado di ridurre la pena a 30 anni di carcere. Ora il verdetto è definitivo. In primo grado Paduano – ex guardia giurata – era stato condannato all’ergastolo dopo il processo con rito abbreviato; in appello, però, i giudici rideterminarono in trent’anni la condanna, ritenendo assorbito nel reato di omicidio anche il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021)definitivo l’ergastolo per Vincenzo Paduano, l’uomo imputato per l’omicidio e stalking nei confronti della exDi, prima uccisa e poi datanella periferia di Roma, in Via della Magliana, la sera del 29 maggio 2016. A confermare la sentenza è la corte di Cassazione, che già nell’aprile del 2019 aveva disposto l’appello bis non condividendo la decisione dei magistrati di secondo grado di ridurre la pena a 30 anni di carcere. Ora il verdetto è definitivo. In primo grado Paduano – ex guardia giurata – era statotodopo il processo con rito abbreviato; in appello, però, i giudici rideterminarono in trent’anni la, ritenendo assorbito nel reato di omicidio anche il ...

