Uccise e bruciò l’ex fidanzata: la Cassazione conferma l’ergastolo (Di venerdì 23 aprile 2021) La Corte di Cassazione ha confermato la condanna all'ergastolo nei confronti di Vincenzo Paduano, l'uomo imputato per l'omicidio e stalking nei confronti della ex fidanzata Sara Di Pietrantonio, prima uccisa e poi data alle fiamme alla periferia di Roma L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 23 aprile 2021) La Corte dihato la condanna all'ergastolo nei confronti di Vincenzo Paduano, l'uomo imputato per l'omicidio e stalking nei confronti della exSara Di Pietrantonio, prima uccisa e poi data alle fiamme alla periferia di Roma L'articolo proviene da Firenze Post.

