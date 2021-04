Tennis, Sinner in semifinale contro Tsitsipas (Di sabato 24 aprile 2021) Jannik Sinner troverà in semifinale al "Barcelona Open Banc Sabadell", torneo ATP 500 dotato di un montepremi di 1.565.480 euro in corso sulla terra rossa del Real Club de Tenis Barcelona-1899, il greco Stefanos Tsitsipas, n.5 del ranking e secondo favorito del seeding, reduce dal trionfo a Monte-Carlo, suo primo titolo in un "1000".Sarà la terza sfida fra i due, con bilancio in parità: il 22enne di Atene si è imposto nel 2019 al 2° turno degli Internazionali BNL d'Italia, con rivincita di Jannik, sempre al Foro Italico e al 2° turno, nell'edizione dello scorso anno, a settembre. Grazie alla conquista della semifinale catalana da lunedì Sinner sarà almeno numero 18 in classifica ATP. È il più giovane semifinalista a Barcellona dal 2005, quando l'allora 18enne Rafa Nadal conquistò il primo dei suoi 11 ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 24 aprile 2021) Janniktroverà inal "Barcelona Open Banc Sabadell", torneo ATP 500 dotato di un montepremi di 1.565.480 euro in corso sulla terra rossa del Real Club de Tenis Barcelona-1899, il greco Stefanos, n.5 del ranking e secondo favorito del seeding, reduce dal trionfo a Monte-Carlo, suo primo titolo in un "1000".Sarà la terza sfida fra i due, con bilancio in parità: il 22enne di Atene si è imposto nel 2019 al 2° turno degli Internazionali BNL d'Italia, con rivincita di Jannik, sempre al Foro Italico e al 2° turno, nell'edizione dello scorso anno, a settembre. Grazie alla conquista dellacatalana da lunedìsarà almeno numero 18 in classifica ATP. È il più giovane semifinalista a Barcellona dal 2005, quando l'allora 18enne Rafa Nadal conquistò il primo dei suoi 11 ...

