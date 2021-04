Tabellone Atp Belgrado 2021: accoppiamenti e risultati. Presenti Djokovic e Berrettini (Di venerdì 23 aprile 2021) Il Tabellone principale dell’Atp 250 di Belgrado 2021, evento denominato ‘Serbia Open’ e in scena dal 19 al 25 aprile. Il padrone di casa Novak Djokovic rappresenta la testa di serie numero 1 del torneo e usufruirà di un bye al primo turno, così come Matteo Berrettini, Aslan Karatsev e Dusan Lajovic. Oltre il già citato Berrettini, Presenti inoltre gli azzurri Stefano Travaglia e Marco Cecchinato. Grande chance di riscatto per il numero 1 d’Italia, non esattamente al massimo della propria condizione fisica. Di seguito tutti gli accoppiamenti e risultati aggiornati dell’evento serbo. Tabellone PRINCIPALE ATP 250 Belgrado 2021 QUARTI DI FINALE (1) Djokovic vs (8) ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 aprile 2021) Ilprincipale dell’Atp 250 di, evento denominato ‘Serbia Open’ e in scena dal 19 al 25 aprile. Il padrone di casa Novakrappresenta la testa di serie numero 1 del torneo e usufruirà di un bye al primo turno, così come Matteo, Aslan Karatsev e Dusan Lajovic. Oltre il già citatoinoltre gli azzurri Stefano Travaglia e Marco Cecchinato. Grande chance di riscatto per il numero 1 d’Italia, non esattamente al massimo della propria condizione fisica. Di seguito tutti gliaggiornati dell’evento serbo.PRINCIPALE ATP 250QUARTI DI FINALE (1)vs (8) ...

Advertising

Sport_Fair : #Fognini non sarà in tabellone a #Estoril Il ligure non ha ancora digerito la squalifica di #Barcellona… - zazoomblog : Tabellone Atp 500 Barcellona 2021: Nadal guida il seeding presenti Sinner Musetti e Fognini - #Tabellone… - SalvatoreSodan1 : RT @oktennis: Ottimo esordio per Lorenzo Musetti a Barcellona. Il 19enne di Carrara, in tabellone grazie ad una wild card, batte in due set… - oktennis : Ottimo esordio per Lorenzo Musetti a Barcellona. Il 19enne di Carrara, in tabellone grazie ad una wild card, batte… - zazoomblog : Tabellone Atp 500 Barcellona 2021: Nadal guida il seeding presenti Sinner Musetti e Fognini - #Tabellone… -