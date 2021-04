Scandali, correnti di potere, processi infiniti: la magistratura è in crisi. «I cittadini non ci capiscono più» (Di venerdì 23 aprile 2021) Ai minimi di credibilità e autostima, con un Csm lacerato dal caso Palamara, tra riforme gattopardesche e cronici problemi di efficienza e procedure, ora i giudici temono l’affondo finale della politica: «In pericolo la nostra indipendenza». L’Espresso chiede a otto protagonisti della storia giudiziaria, da Caselli a Spataro, dalle procuratrici antimafia a Calvi e Zagrebelsky, perché il sistema legale è al collasso e cosa bisogna cambiare Leggi su espresso.repubblica (Di venerdì 23 aprile 2021) Ai minimi di credibilità e autostima, con un Csm lacerato dal caso Palamara, tra riforme gattopardesche e cronici problemi di efficienza e procedure, ora i giudici temono l’affondo finale della politica: «In pericolo la nostra indipendenza». L’Espresso chiede a otto protagonisti della storia giudiziaria, da Caselli a Spataro, dalle procuratrici antimafia a Calvi e Zagrebelsky, perché il sistema legale è al collasso e cosa bisogna cambiare

Advertising

Cubano_74 : - MurtasRosalba : RT @espressonline: Scandali, correnti di potere, processi infiniti: la #magistratura è in crisi. «I cittadini non ci capiscono più» - l'inc… - reddititaly : Scandali, correnti di potere, processi infiniti: la magistratura è in crisi. «I cittadini non ci capiscono più» - - enricobellavia : RT @espressonline: Scandali, correnti di potere, processi infiniti: la #magistratura è in crisi. «I cittadini non ci capiscono più» - l'inc… - espressonline : Scandali, correnti di potere, processi infiniti: la #magistratura è in crisi. «I cittadini non ci capiscono più» -… -