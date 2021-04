Rousseau scarica i vertici M5s e apre agli attivisti

(Di venerdì 23 aprile 2021) AGI -" iM5s: le casse sono "vuote" dopo l'appello inevaso ai morosi di rispettare i patti sui contributi da versare, e per questo la piattaforma di Casaleggio ha deciso di creare un web laico con progetti aperti a tutti i cittadini. È quanto si apprende dopo l'ultimatum scaduto ieri. In M5s il divorzio veniva dato da molti per scontato.

i vertici M5s e apre agli ...Le casse dell'Associazione sono vuote e Davide Casaleggioi vertici del Movimento M5S -, le strade si dividono. Le casse sono vuote e l'Associazione di Davide Casaleggioi vertici del Movimento per creare una "piattaforma laica". ...AGI - Rousseau "scarica" i vertici M5s: le casse sono "vuote" dopo l'appello inevaso ai morosi di rispettare i patti sui contributi da versare, e per questo la piattaforma di Casaleggio ha deciso di ...Pubblicità Davide Casaleggio ha così deciso di scaricare i vertici del Movimento per creare una “piattaforma laica”: "Rousseau diventerà uno spazio aperto, laico e trasversale. Uno spazio per dare ...