Pixar: lo studio fa partire i casting per il primo personaggio transgender (Di venerdì 23 aprile 2021) Dalle ultime dichiarazioni, sembra che la Pixar stia cercando una doppiatrice per il primo personaggio transgender che farà parte del nuovo progetto non ancora svelato. Dopo aver introdotto il loro primo personaggio apertamente LGBTQ+ in Onward lo scorso anno, sembra che la Pixar voglia continuare su questa scia inserendo il primo personaggio transgender nel prossimo progetto ancora segreto, come annuncia un comunicato su un nuovo casting iniziato in questi giorni. Su Twitter è stato pubblicato da TransMarch un nuovo avvisto di casting da parte della Pixar Animation studios, dove viene annunciato che lo studio sta ora cercando ...

