Paire, che barba! La FFT lo esclude dalle Olimpiadi

Benoit Paire non parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo. E' questa la decisione della Federation Française de Tennis, che l'ha accusato di violazioni al codice etico.

matteo19_5 : @_ilovedelpo Alle Olimpiadi non giochi per te stesso, la Federazione vuole gente motivata e che non faccia fare fig… - attipensa : @MeciMirko @SuperTennisTv @fabiofogna Oggi, sicuramente, era totalmente assente. Ma non possiamo dire che si compor… - _MinutForMinut : RT @_ilovedelpo: #BCNOpenBS l'atp è ridicola... Uno viene squalificato per una cosa che non ha sentito nessuno. Però se ci si comporta in m… - _ilovedelpo : #BCNOpenBS l'atp è ridicola... Uno viene squalificato per una cosa che non ha sentito nessuno. Però se ci si compor… - MeciMirko : Non sto dicendo che #fognini si approcci alla partita come #paire Ma il suo atteggiamento é sicuramente la cosa ch… -