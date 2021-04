Nuove imprese a tasso zero, la carica delle donne e dei giovani. Domande a partire dal 19 maggio (Di venerdì 23 aprile 2021) di Marilena Nasti Riaprono i battenti della misura agevolativa gestita da Invitalia il prossimo 19 maggio. L’articolo 29, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 34 del 30 aprile 2019 convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. Decreto Crescita) ha previsto una profonda revisione della misura agevolativa in questione, prevedendo, da un lato, modifiche ed integrazioni alle disposizioni di cui Titolo I, Capo 0I, del decreto-legislativo n. 185/2000 e, dall’altro, l’introduzione di ulteriori semplificazioni mediante l’adozione (articolo 29, comma 2 del Decreto Crescita) di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il quale definire Nuove modalità di attuazione dell’intervento. Il Ministero dello Sviluppo economico ha voluto offrire una nuova chance ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 23 aprile 2021) di Marilena Nasti Riaprono i battenti della misura agevolativa gestita da Invitalia il prossimo 19. L’articolo 29, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 34 del 30 aprile 2019 convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. Decreto Crescita) ha previsto una profonda revisione della misura agevolativa in questione, prevedendo, da un lato, modifiche ed integrazioni alle disposizioni di cui Titolo I, Capo 0I, del decreto-legislativo n. 185/2000 e, dall’altro, l’introduzione di ulteriori semplificazioni mediante l’adozione (articolo 29, comma 2 del Decreto Crescita) di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia efinanze, con il quale definiremodalità di attuazione dell’intervento. Il Ministero dello Sviluppo economico ha voluto offrire una nuova chance ...

