L’Atalanta paga il blackout dei bomber | e in dieci non si può fare di più

(Di venerdì 23 aprile 2021) Due punti regalati, buttati via. Succede anche ai più forti, alcapita ed è un déjà vu, come se in questo momento del campionato si dovesse fermare per un pit stop: un girone fa a Bologna, dopo il 2-0 i nerazzurri staccano la spina e vengono rimontati, 2-2. L’ultima trasferta finita in parità (alla 14 di andata, ora siamo alla 14a di ritorno) prima, appunto, di quella dell’Olimpico contro la Roma. E, siccome i nostri eroi sono umani, rimanendo infiniscono per concedere il gol del pareggio a una Roma che nel primo tempo era stata presa letteralmente a pallate. Ma Muriel, solitamente implacabile, fa una ciabattata sul passaggio-cioccolatino offertogli da Zapata. Ed è bravissimo, Duvàn, nell’azione del gol, un po’ meno quando si fa ipnotizzare a tu per tu col portiere: insomma, non è serata per i colombiani che tante volte hanno fatto ...