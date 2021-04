Isola dei Famosi 2021, chi è stato eliminato? Un addio obbligato (Di venerdì 23 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Undicesimo appuntamento con l’Isola dei Famosi 2021: chi è stato eliminato nella scorsa puntata? Chi è finito in nomination? Ecco cosa è successo Ieri sera giovedì 22 aprile 2021 è andata in scena la undicesima puntata de L’Isola dei Famosi 2021, il reality show in onda su Canale 5 e condotto da Ilary Blasi, coadiuvata dall’inviato Leggi su youmovies (Di venerdì 23 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Undicesimo appuntamento con l’dei: chi ènella scorsa puntata? Chi è finito in nomination? Ecco cosa è successo Ieri sera giovedì 22 aprileè andata in scena la undicesima puntata de L’dei, il reality show in onda su Canale 5 e condotto da Ilary Blasi, coadiuvata dall’inviato

Advertising

MediasetPlay : Ecco uno dei momenti più richiesti della settimana: la Golden Social, ovvero i tweet più divertenti e irriverenti c… - simone_paciello : Rugby dei famosi #Isola #awed - VanityFairIt : perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - Dayanemello54 : RT @Ironwom10190085: Raga hanno messo la puntata di #isolaparty sul sito per chi volesse rivederla e guardate un po, nonostante ci siano st… - Iamclaudia_a : RT @Dafne_Ross: Quando Tommaso si arrabbia per colpa dei concorrenti dell'isola. Instagram: Stæi s?renœ Zœrzi Twitter: Buona l'acqua N… -