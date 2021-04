Isola 2021, Paul Gascoigne, problemi fisici, lascia il reality (Di venerdì 23 aprile 2021) Altro abbandono, all’Isola dei famosi 2021, per problemi fisici di un altro concorrente, Paul Gascoigne, al quale i medici, hanno intimato il rientro in Italia. Paul Gascoigne,concorrente dell’Isola dei famosi 2021 Dopo Elisa Isoardi, che ha lasciato il reality, per un problema all’occhio, e dopo Brando Giorgi, anche lui rientrato in Italia, per sottoporsi ad un intervento, tocca all’ex calciatore abbandonare il gioco. L’infortunio alla spalla sinistra, provocata durante una prova ricompensa, aveva ritenuto necessario una fasciatura, a sostegno di tutto il braccio. Gli accorgimenti, presi dai medici presenti in Honduras, non hanno però sortito effetto, in quanto, i ... Leggi su formatonews (Di venerdì 23 aprile 2021) Altro abbandono, all’dei famosi, perdi un altro concorrente,, al quale i medici, hanno intimato il rientro in Italia.,concorrente dell’dei famosiDopo Elisa Isoardi, che hato il, per un problema all’occhio, e dopo Brando Giorgi, anche lui rientrato in Italia, per sottoporsi ad un intervento, tocca all’ex calciatore abbandonare il gioco. L’infortunio alla spalla sinistra, provocata durante una prova ricompensa, aveva ritenuto necessario una fasciatura, a sostegno di tutto il braccio. Gli accorgimenti, presi dai medici presenti in Honduras, non hanno però sortito effetto, in quanto, i ...

