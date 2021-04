"In Gran Bretagna è terminata la fase pandemica di Covid. Adesso il virus è in fase endemica" (Di venerdì 23 aprile 2021) “La Gran Bretagna è passata dall’emergenza pandemica a una situazione endemica”. L’annuncio arriva dalle colonne del Telegraph tramite la voce di Sarah Walker, docente di statistica medica ed epidemiologia a Oxford. La scienziata ha poi chiarito che “endemia” significa che il virus ”è qui per restare” ma che le infezioni stanno diminuendo in maniera significativa, generando “cauto ottimismo”. Walker è coordinatrice di uno studio che, diffuso oggi in preprint, ha valutato l’impatto reale della campagna di immunizzazione britannica, analizzando i risultati dei test Covid di oltre 350 mila cittadini tra dicembre e aprile. Una dose di Oxford/AstraZeneca o Pfizer/BioNTech - viene evidenziato nella ricerca dell’università di Oxford e dell’Office for National Statistics britannico - riduce ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 23 aprile 2021) “Laè passata dall’emergenzaa una situazione”. L’annuncio arriva dalle colonne del Telegraph tramite la voce di Sarah Walker, docente di statistica medica ed epidemiologia a Oxford. La scienziata ha poi chiarito che “endemia” significa che il”è qui per restare” ma che le infezioni stanno diminuendo in maniera significativa, generando “cauto ottimismo”. Walker è coordinatrice di uno studio che, diffuso oggi in preprint, ha valutato l’impatto reale della campagna di immunizzazione britannica, analizzando i risultati dei testdi oltre 350 mila cittadini tra dicembre e aprile. Una dose di Oxford/AstraZeneca o Pfizer/BioNTech - viene evidenziato nella ricerca dell’università di Oxford e dell’Office for National Statistics britannico - riduce ...

Advertising

Agenzia_Italia : Gran Bretagna, due casi di trasmissione del coronavirus da uomo a gatto - angelopelloni : @BorisJohnson Una buona festa di San Giorgio a tutto il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord!!! L'interc… - Alessan98059903 : @RobertPapaOff @enricoruggeri Perché non siamo liberi di acquistare quanti vaccini vogliamo da chi vogliamo come Us… - GianlucaLupo1 : RT @HuffPostItalia: 'In Gran Bretagna è terminata la fase pandemica di Covid. Adesso il virus è in fase endemica' - Fernandoroma63 : RT @HuffPostItalia: 'In Gran Bretagna è terminata la fase pandemica di Covid. Adesso il virus è in fase endemica' -