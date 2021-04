Il serial killer delle influncer: arriva Reverse il nuovo film di Mauro John Capece (Di venerdì 23 aprile 2021) Dal 21 aprile su Sky Prima Fila, Chili, The film Club, AppleTV e Google Play arriva ‘Reverse’ di Mauro John Capece. Un legal thriller fitto di colpi di scena, dal sapore retrò in cui vittima e carnefice si sovrappongono in un gioco di morte e colpevolezza, finzione e violenza psicologica. Nel cast Corinna Coroneo, Adrien Liss, Klaudia Pepa. “È un film a cui tengo molto” Mauro John Capece ai microfoni di funweek “Dopo la mia trilogia della riflessione composta da La Scultura, SFashion e La Danza Nera, Reverse è il primo di una nuova personale trilogia, quella dei film della sensazione. Passare dal film d’autore a quelli più cari al pubblico è una novità molto ... Leggi su funweek (Di venerdì 23 aprile 2021) Dal 21 aprile su Sky Prima Fila, Chili, TheClub, AppleTV e Google Play’ di. Un legal thriller fitto di colpi di scena, dal sapore retrò in cui vittima e carnefice si sovrappongono in un gioco di morte e colpevolezza, finzione e violenza psicologica. Nel cast Corinna Coroneo, Adrien Liss, Klaudia Pepa. “È una cui tengo molto”ai microfoni di funweek “Dopo la mia trilogia della riflessione composta da La Scultura, SFashion e La Danza Nera,è il primo di una nuova personale trilogia, quella deidella sensazione. Passare dald’autore a quelli più cari al pubblico è una novità molto ...

