Il Papa festeggia il suo onomastico con un gesto speciale

(Di venerdì 23 aprile 2021) Un’attenzione, ovvero una sorta di “regalo” inverso che il Santo Padre ha fatto a chi non ha nulla nel giorno del suo. In occasione della festa onomastica diFrancesco, alcuni poveri, nell’aula Paolo VI, riceveranno la seconda dose di vaccino. Un, una sorta di “regalo” inverso che il Santo Padre ha fatto L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Domani, fa sapere l'Elemosineria Apostolica, nel "giorno della memoria liturgica di san Giorgio martire, onomastico di Papa Francesco, i poveri saranno ancora al centro dell'attenzione del Santo Padre". Un'attenzione, ovvero una sorta di "regalo" inverso che il Santo Padre ha fatto a chi non ha nulla nel giorno del suo onomastico. In occasione della festa onomastica di Papa Francesco, alcuni poveri, nell'aula Paolo VI, riceveranno la seconda dose di vaccino. Nel "giorno della memoria liturgica di san Giorgio martire, onomastico di papa Francesco, i poveri saranno ancora al centro dell'attenzione del Santo Padre. Un gruppo di 600 persone, tra le più ...