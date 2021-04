Il gas russo non passerà (forse). Così la Germania ripensa il Nord Stream 2 (Di venerdì 23 aprile 2021) Le forti pressioni statunitensi sulla Germania, strettamente correlate alle recenti tensioni in Ucraina, sembrano dare i primi frutti. Come racconta il quotidiano Die Welt, nella maggioranza al Bundestag si sta diffondendo la convinzione che sia necessario un piano B per il gasdotto Nord Stream 2, in fase di completamento tra Germania e Russia attraverso il Mar Baltico. LA CDU PROPONE UNA MORATORIA Secondo il giornale, diversi deputati dell’Unione cristiano-democratica, il partito della cancelliera Angela Merkel, sono favorevoli a una moratoria. “Abbiamo bisogno di una soluzione che salvi la faccia a tutte le parti, una moratoria potrebbe essere una”, ha affermato il deputato Roderich Kiesewetter. L’esponente della Cdu che presiede il corrispettivo tedesco dell’italiano Copasir, ha spiegato che la moratoria ... Leggi su formiche (Di venerdì 23 aprile 2021) Le forti pressioni statunitensi sulla, strettamente correlate alle recenti tensioni in Ucraina, sembrano dare i primi frutti. Come racconta il quotidiano Die Welt, nella maggioranza al Bundestag si sta diffondendo la convinzione che sia necessario un piano B per il gasdotto2, in fase di completamento trae Russia attraverso il Mar Baltico. LA CDU PROPONE UNA MORATORIA Secondo il giornale, diversi deputati dell’Unione cristiano-democratica, il partito della cancelliera Angela Merkel, sono favorevoli a una moratoria. “Abbiamo bisogno di una soluzione che salvi la faccia a tutte le parti, una moratoria potrebbe essere una”, ha affermato il deputato Roderich Kiesewetter. L’esponente della Cdu che presiede il corrispettivo tedesco dell’italiano Copasir, ha spiegato che la moratoria ...

Advertising

RenatoSouvarine : @ethrusco Essì...e così, niente più trippa per gatti...??????Credevano di campare con la royalties sul gas russo, apre… - vivere_svizzera : Da quando conosco Greta Thunberg, ho iniziato ad amare il petrolio e il gas (soprattutto quello russo). - vivere_svizzera : @MediasetTgcom24 Greta Thunberg. Colei che mi ha convinto ad amare il petrolio e il gas (soprattutto quello russo). - M_Montigiani : @Robertogabelli3 @Sav3ri8 @matteosalvinimi La condanna non è per 'furto', nessuno li ha rubati, si tratta di utiliz… - capitan66330410 : @aishyte @Alexey_Pushkov @iuvinale_n @GabrieleIuvina1 Io ero su alcune obbligazioni Gazprom ai tempi della prima es… -