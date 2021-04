I mitici palloni Super Santos diventano più green (Di venerdì 23 aprile 2021) Il pallone Super Santos (foto: Mondo)Calciati nelle piazze, nei campetti e sulle spiagge di tutta Italia, i palloni Super Santos e Super Tele (rispettivamente arancione con striature nero il primo, colorato con pentagoni neri il secondo) diventano un po’ più green. Mondo, l’azienda che li produce da 60 anni, lancia infatti una nuova formula che sostituisce il 50 per cento delle materie prime di origine fossile con materie di origine vegetale proveniente da fonti naturali. Il nuovo progetto di Mondo si chiama BioBall e impiega una nuova formula priva di ftalati (che normalmente sono presenti nel pvc, la plastica con cui sono fatti i palloni tradizionali) declinata in diversi modelli. Tra questi i mitici ... Leggi su wired (Di venerdì 23 aprile 2021) Il pallone(foto: Mondo)Calciati nelle piazze, nei campetti e sulle spiagge di tutta Italia, iTele (rispettivamente arancione con striature nero il primo, colorato con pentagoni neri il secondo)un po’ più. Mondo, l’azienda che li produce da 60 anni, lancia infatti una nuova formula che sostituisce il 50 per cento delle materie prime di origine fossile con materie di origine vegetale proveniente da fonti naturali. Il nuovo progetto di Mondo si chiama BioBall e impiega una nuova formula priva di ftalati (che normalmente sono presenti nel pvc, la plastica con cui sono fatti itradizionali) declinata in diversi modelli. Tra questi i...

