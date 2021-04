Fisioterapisti e logopedisti pugliesi in agitazione, martedì 27/4 sit-in di protesta davanti all’ASL di Bari (Di venerdì 23 aprile 2021) Chiesto l’incontro col Direttore Generale Antonio Sanguedolce. I Fisioterapisti e logopedisti idonei in graduatoria (ASL BA) rimasti esclusi ad oggi dai piani assunzionali dell’Asl Bari e di tutte le asl pugliesi con il sit-in odierno di fronte al palazzo dell’ASL di Bari, in via Lungomare Starita 6, intendono ottenere dal DG Antonio Sanguedolce delle risposte certe, celeri e rassicuranti relative al proprio destino rispetto ai piani assunzionali dell’ASL di Bari, pugliesi e delle aziende ospedaliere pugliesi. Ciò che intendono sollecitare – si legge nella nota – è: 1. la conoscenza dei reali fabbisogni delle singole ASL pugliesi di Fisioterapisti al netto del numero di colleghi precari attualmente assunti a ... Leggi su cityroma (Di venerdì 23 aprile 2021) Chiesto l’incontro col Direttore Generale Antonio Sanguedolce. Iidonei in graduatoria (ASL BA) rimasti esclusi ad oggi dai piani assunzionali dell’Asle di tutte le aslcon il sit-in odierno di fronte al palazzo dell’ASL di, in via Lungomare Starita 6, intendono ottenere dal DG Antonio Sanguedolce delle risposte certe, celeri e rassicuranti relative al proprio destino rispetto ai piani assunzionali dell’ASL die delle aziende ospedaliere. Ciò che intendono sollecitare – si legge nella nota – è: 1. la conoscenza dei reali fabbisogni delle singole ASLdial netto del numero di colleghi precari attualmente assunti a ...

