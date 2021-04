Filippo Roma (Le Iene): ”Se Milazzo dice di avere ragione perché continua a scappare?” (Di venerdì 23 aprile 2021) ”Se Giuseppe Milazzo ritIene che ”quello che dicono di lui non è vero, se lui ritIene di avere ragione, perché continua a scappare e a negarci un’intervista in cui potrebbe fornire la sua versione dei fatti, come abbiamo chiesto più volte al suo avvocato?”. Così all’Adnkronos l’inviato de ‘Le Iene’ Filippo Roma dopo l’intervista rilasciata all’Adnkronos da Sergio Stravino, il legale del produttore cinematografico Giuseppe Milazzo rinviato a giudizio per truffa aggravata nei confronti della madre di Valeria Marini Gianna Orrù, che contesta l’ultimo servizio mandato in onda dal programma ‘Le Iene’ che mostra alcuni attori che denunciano di essere stati truffati anche ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 aprile 2021) ”Se Giusepperitche ”quello che dicono di lui non è vero, se lui ritdie a negarci un’intervista in cui potrebbe fornire la sua versione dei fatti, come abbiamo chiesto più volte al suo avvocato?”. Così all’Adnkronos l’inviato de ‘Ledopo l’intervista rilasciata all’Adnkronos da Sergio Stravino, il legale del produttore cinematografico Giusepperinviato a giudizio per truffa aggravata nei confronti della madre di Valeria Marini Gianna Orrù, che contesta l’ultimo servizio mandato in onda dal programma ‘Le’ che mostra alcuni attori che denunciano di essere stati truffati anche ...

