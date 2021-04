Empoli, Bajrami pronto al salto: «Manca poco. Quella doppietta al Napoli…» (Di venerdì 23 aprile 2021) Nedim Bajrami, tuttofare offensivo dell’Empoli di Dionisi si prepara a varcare le porte della Serie A dopo una grande stagione Nella cavalcata dell’Empoli verso la riconquista della Serie A uno dei giocatori più sorprendenti è stato l’albanese Nedim Bajrami, 22enne che in questa stagione ha Firmato una doppietta al San Paolo con il Napoli in Coppa Italia. Ecco le sue parole al Corriere dello Sport: SOGNO SERIE A – «Ci siamo quasi. Siamo stati sempre una squadra unita e adesso che Manca poco a maggior ragione dobbiamo rimanere concentrati su quello che dobbiamo fare in campo. Dobbiamo fare un passo alla volta». Empoli DI DIONISI – «Il mister è stato importante perché ha creduto in me fin dall’inizio. Da esterno sono diventato trequartista, ci ho messo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 aprile 2021) Nedim, tuttofare offensivo dell’di Dionisi si prepara a varcare le porte della Serie A dopo una grande stagione Nella cavalcata dell’verso la riconquista della Serie A uno dei giocatori più sorprendenti è stato l’albanese Nedim, 22enne che in questa stagione ha Firmato unaal San Paolo con il Napoli in Coppa Italia. Ecco le sue parole al Corriere dello Sport: SOGNO SERIE A – «Ci siamo quasi. Siamo stati sempre una squadra unita e adesso chea maggior ragione dobbiamo rimanere concentrati su quello che dobbiamo fare in campo. Dobbiamo fare un passo alla volta».DI DIONISI – «Il mister è stato importante perché ha creduto in me fin dall’inizio. Da esterno sono diventato trequartista, ci ho messo ...

