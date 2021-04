Eminem è pronto a vendere il suo primo NFT

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 23 aprile 2021) . L’idea è nata dopo uno sketch parodistico della canzone “Without Me”. Esatto, uno dei più grandi successi del rapper di Detroit è stato utilizzato per spiegare come funziona il meccanismo dei token. Le canzoni diche negli anni hanno appassionato i fan di tutto il mondo, ora diventano anche un veicolo per parlare di economia.non si sente ancora un grande del rapun NFT: com’è nata l’idea? In realtà tutta la vicenda legata agli NFT e al fatto che orasia in procinto di venderne uno, nasce da uno sketch parodistico. I protagonisti di tale scenetta comica sono Pete Davidson e Jack Harlow che durante la trasmissione americana Saturday Night Live, hanno pensato bene di spiegare il meccanismo dei token. Gli NFT (Non-fungible ...