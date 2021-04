Due anni senza Mino Favini, l’Atalanta: “Indimenticato e indimenticabile” (Di venerdì 23 aprile 2021) “Un maestro Indimenticato e indimenticabile”. l’Atalanta ricorda così Mino Favini, scomparso il 23 aprile di due anni esatti fa. Il Mago di Meda, così veniva chiamato negli ambienti calcistici, è stato un esempio e una stella cometa per intere generazioni di atleti che, anche grazie alla sua guida, sono diventati dei professionisti. Con la maglia dell’Atalanta, soprattutto. In 25 anni Favini ha fatto diventare il settore giovanile bergamasco uno dei più floridi e forti d’Europa, da fare invidia anche ai grandi club. Ha lanciato in orbita giocatori che hanno girato l’Italia e l’Europa e fatto le fortune delle casse del suo club: da Tacchinardi a Montolivo, da Bonaventura a Pelizzoli, dai gemelli Zenoni a Donati, da Zaza a Pazzini. E poi ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 23 aprile 2021) “Un maestro”.ricorda così, scomparso il 23 aprile di dueesatti fa. Il Mago di Meda, così veniva chiamato negli ambienti calcistici, è stato un esempio e una stella cometa per intere generazioni di atleti che, anche grazie alla sua guida, sono diventati dei professionisti. Con la maglia del, soprattutto. In 25ha fatto diventare il settore giovanile bergamasco uno dei più floridi e forti d’Europa, da fare invidia anche ai grandi club. Ha lanciato in orbita giocatori che hanno girato l’Italia e l’Europa e fatto le fortune delle casse del suo club: da Tacchinardi a Montolivo, da Bonaventura a Pelizzoli, dai gemelli Zenoni a Donati, da Zaza a Pazzini. E poi ...

