Covid, virus resiste più sulla plastica meno sul vetro (Di venerdì 23 aprile 2021) Il coronavirus resiste più sulla plastica e meno sul vetro. E la sua maggiore permanenza dipende da due fattori chiave: le condizioni climatiche quali temperatura e umidità dell’aria, e le proprietà superficiali dei materiali. In particolare i virus fanno fatica a sopravvivere a umidità intermedie, mentre proliferano a umidità molto basse o elevate e al crescere della temperatura. E’ quanto emerge da uno studio, condotto dall’Università di Trento e dalla Federico II di Napoli, pubblicato su ‘Frontiers in Materials’, che ha risposto ai tanti dubbi circolati dall’inizio della pandemia di Covid-19 sul fatto che, oltre alle mani, sia necessario igienizzare ripetutamente tanti oggetti di uso quotidiano, a partire da smartphone, tastiere, banchi, scarpe e ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 aprile 2021) Il coronapiùsul. E la sua maggiore permanenza dipende da due fattori chiave: le condizioni climatiche quali temperatura e umidità dell’aria, e le proprietà superficiali dei materiali. In particolare ifanno fatica a sopravvivere a umidità intermedie, mentre proliferano a umidità molto basse o elevate e al crescere della temperatura. E’ quanto emerge da uno studio, condotto dall’Università di Trento e dalla Federico II di Napoli, pubblicato su ‘Frontiers in Materials’, che ha risposto ai tanti dubbi circolati dall’inizio della pandemia di-19 sul fatto che, oltre alle mani, sia necessario igienizzare ripetutamente tanti oggetti di uso quotidiano, a partire da smartphone, tastiere, banchi, scarpe e ...

