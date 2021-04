Covid-19, indice Rt scende a 0,81. Più di mezza Italia in giallo (Di venerdì 23 aprile 2021) Nell’ultima settimana in Italia si osserva un lieve calo dell’incidenza e del livello generale di rischio. Lo rileva la bozza del report settimanale di monitoraggio Iss-ministero della Salute. “Questa settimana - si legge nel documento - si osserva ancora una lievissima diminuzione della incidenza settimanale (157,4 per 100.000 abitanti (12/04/2021-18/04/2021) vs 160,5 per 100.000 abitanti (05/04/2021-11/04/2021)”. Complessivamente comunque “l’incidenza resta elevata e ancora ben lontana da livelli (50 per 100.000) che permetterebbero il completo ripristino sull’intero territorio nazionale dell’identificazione dei casi e tracciamento dei loro contatti”. Nel periodo 31 marzo - 13 aprile 2021, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,81 (range 0,77- 0,89), in diminuzione rispetto alla settimana precedente e sotto l’uno anche nel limite superiore. ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 23 aprile 2021) Nell’ultima settimana insi osserva un lieve calo dell’incidenza e del livello generale di rischio. Lo rileva la bozza del report settimanale di monitoraggio Iss-ministero della Salute. “Questa settimana - si legge nel documento - si osserva ancora una lievissima diminuzione della incidenza settimanale (157,4 per 100.000 abitanti (12/04/2021-18/04/2021) vs 160,5 per 100.000 abitanti (05/04/2021-11/04/2021)”. Complessivamente comunque “l’incidenza resta elevata e ancora ben lontana da livelli (50 per 100.000) che permetterebbero il completo ripristino sull’intero territorio nazionale dell’identificazione dei casi e tracciamento dei loro contatti”. Nel periodo 31 marzo - 13 aprile 2021, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,81 (range 0,77- 0,89), in diminuzione rispetto alla settimana precedente e sotto l’uno anche nel limite superiore. ...

