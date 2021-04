Concorso ordinario per laureati, l’ultimo risale al 2012. Si punta a prove più semplificate (Di venerdì 23 aprile 2021) Emergenza concorsi pubblici, e tra questi quelli della scuola. I concorsi ordinari sia per infanzia primaria che per la scuola secondaria di I e II grado sono stati banditi un anno fa, ad aprile 2020, e dopo 12 mesi ci si interroga ancora su come farli svolgere. Lo stop alle procedure ha notevolmente inciso su una situazione di per sé già molto complessa: da un lato il numero delle cattedre vuote cresce a dismisura, dall'altra l'esigenza di trovare meccanismi di reclutamento semplici ma efficaci per la scelta degli insegnanti da portare in cattedra a tempo indeterminato. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 23 aprile 2021) Emergenza concorsi pubblici, e tra questi quelli della scuola. I concorsi ordinari sia per infanzia primaria che per la scuola secondaria di I e II grado sono stati banditi un anno fa, ad aprile 2020, e dopo 12 mesi ci si interroga ancora su come farli svolgere. Lo stop alle procedure ha notevolmente inciso su una situazione di per sé già molto complessa: da un lato il numero delle cattedre vuote cresce a dismisura, dall'altra l'esigenza di trovare meccanismi di reclutamento semplici ma efficaci per la scelta degli insegnanti da portare in cattedra a tempo indeterminato. L'articolo .

