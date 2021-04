Cake Star Brianza: vince Verga Pasticceri (gallery e streaming) (Di venerdì 23 aprile 2021) La puntata di Cake Star: Pasticcerie in sfida 2021, stagione 4, ambientata in Brianza, è stata vinta da Verga Pasticceri, gestita da Davide Verga di Giussano, una Pasticceria di ben mille metri quadri, con un’offerta vastissima sia di dolce, che di salato. Davide è stato campione del mondo Junior di cioccolateria. Il viaggio tra le Pasticcerie italiane, capitanato da Katia Follesa e Damiano Carrara, è tornato così in Lombardia. Qui Verga Pasticceri di Davide Verga a Giussano, la Pasticceria Borromeo di Beatrice Barni di Cesano Maderno e la Pasticceria Maìs di Laura a Busnago si sono sfidate per portarsi a casa il titolo di miglior ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 23 aprile 2021) La puntata die in sfida 2021, stagione 4, ambientata in, è stata vinta da, gestita da Davidedi Giussano, unaa di ben mille metri quadri, con un’offerta vastissima sia di dolce, che di salato. Davide è stato campione del mondo Junior di cioccolateria. Il viaggio tra lee italiane, capitanato da Katia Follesa e Damiano Carrara, è tornato così in Lombardia. Quidi Davidea Giussano, laa Borromeo di Beatrice Barni di Cesano Maderno e laa Maìs di Laura a Busnago si sono sfidate per portarsi a casa il titolo di miglior ...

