Ascolti tv 22 aprile | Liotti cresce con Ruffino nuda | Ilary leader la notte al 28 | 6% con nomination Del Debbio punta sull’effetto Briatore e batte Formigli

(Di venerdì 23 aprile 2021)Isola: si conferma predilezione valdostana e pugliese, e l’antipatia friulana (estesa anche alle fiction di Canale 5). Picco dicon Vera e Mirea, di share con ladi Ciufoli I Guardiani migliora, L’Isola peggiora. Accade questo per i meter di Auditel giovedì 22, in una serata in cui Napoli-Lazio, per il turno infrasettimanale di Serie A, ha prodotto 1,1 milioni di spettatori con il 4,2% di share. Un Passo dal Cielo, con Aurora, Serena Iansiti e Giusi Buscemi entrate a rinnovare il cast in cui Danielee Enrico Ianniello sono le presenze stabili, ha ottenuto 4,952 milioni di spettatori con il 21,6%; sette giorni prima la fiction Lux era calata a 4,919 milioni di spettatori ed il 20,82%. La storia è oramai lontanissima dall’impostazione ...

Barbara d'Urso e la sfida con La vita in diretta: 'pazzeschi per Pomeriggio Cinque ieri' Ha avuto la meglio in termini diBarbara d'Urso ieri, giovedì 222021, con Pomeriggio 5 sul diretto competitor, La vita in diretta condotta da Alberto Matano. Ad annunciarlo è stata lei stessa stamani in una storia di ...tv, Un Passo dal Cielo 6 domina. Isola dei Famosi 2021 sotto al 17% Un Passo dal Cielo 6 - I Guardiani stravince glitv di giovedì 222021. La fiction di Rai1 con Daniele Liotti sfiora i 5 milioni di spettatori (4.952.000 spettatori) con il 21.6% (sale sulla scorsa settimana: 4.913.000 e 20,8%) L' ...Questa scelta da parte della produzione non sembra aver portato i risultati sperati. L’Isola dei Famosi ascolti giovedì 22 aprile L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi era uno degli show più attesi del ...Di seguito gli ascolti tv di ieri sera degli altri canali: Rai2 Anni 20 435.000 spettatori (1,7%). Ilary Blasi ha ottenuto un nuovo record negativo dopo quello registrato il 15 aprile scorso con 2.942 ...