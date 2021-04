App Mac su iPad, nessun piano all’orizzonte: è la scelta giusta? (Di venerdì 23 aprile 2021) Apple, all’inizio di questa settimana, ha introdotto i modelli iPad Pro da 11 e 12,9 pollici aggiornati con poche modifiche esterne ma una notevole modifica interna: l’introduzione dello stesso chip M1 che è stato utilizzato anche in MacBook Pro, MacBook Air e Mac mini. Questa settimana The Independent ha intervistato il capo del marketing di Apple Greg Joswiak e il capo dell’hardware John Ternus, per parlare dei nuovi tablet. L’uso di un chip ?M1? in un iPad ha portato naturalmente a speculazioni sulla fusione delle lineup ?iPad? e Mac, un argomento che riaffiora più e più volte, ma Joswiak dice che non è questo l’obiettivo. Mac e iPad: mai insieme? Piuttosto che unire le due linee di prodotti, afferma che Apple sta solo cercando di realizzare i migliori prodotti nelle rispettive categorie. “Ci sono due ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 23 aprile 2021) Apple, all’inizio di questa settimana, ha introdotto i modelliPro da 11 e 12,9 pollici aggiornati con poche modifiche esterne ma una notevole modifica interna: l’introduzione dello stesso chip M1 che è stato utilizzato anche in MacBook Pro, MacBook Air e Mac mini. Questa settimana The Independent ha intervistato il capo del marketing di Apple Greg Joswiak e il capo dell’hardware John Ternus, per parlare dei nuovi tablet. L’uso di un chip ?M1? in unha portato naturalmente a speculazioni sulla fusione delle lineup ?? e Mac, un argomento che riaffiora più e più volte, ma Joswiak dice che non è questo l’obiettivo. Mac e: mai insieme? Piuttosto che unire le due linee di prodotti, afferma che Apple sta solo cercando di realizzare i migliori prodotti nelle rispettive categorie. “Ci sono due ...

Ultime Notizie dalla rete : App Mac Apple conferma: nessuna intenzione di unire iPad Pro e MacBook Sui Mac con processore M1 possono 'girare' anche app per iOS/iPadOS senza difficoltà, perché escludere anche il contrario? Probabilmente in un futuro non molto lontano (leggi iPadOS 15) anche sugli ...

La Coalizione per l'Equità delle App vuole che App Store copi Microsoft Store ... tra cui Epic , Spotify e altri ancora, vorrebbe un App Store aperto, simile a quanto avviene su Mac App Store e Microsoft Store. Di questa coalizione fanno parte circa 50 aziende: nell'ultima ...

Netatmo aggiorna con Apple HomeKit Secure Video le sue Videocamere Intelligenti iPad o Mac- e salvarli in modo sicuro in iCloud, il servizio di cloud storage di Apple. Inoltre, i proprietari di Apple TV, HomePod o iPad impostati come hub domestico possono sfruttare HomeKit Secure ...

