Alessandro Borghi | splendida notizia | l’annuncio è appena arrivato

(Di venerdì 23 aprile 2021)per i fan di: ecco di che cosa si trattaè uno degli attori più amati del momento. Nato a Roma il 19 settembre 1986, incomincia a lavorare come stuntman fra nel 2005 per poi passare a piccoli ruoli in sceneggiati televisivi. Esordisce al cinema L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Alessandro Borghi

... e il coordinamento generale del progetto seguito da Iginio Rossi eBruni per l'... Spello tra i 25più belli d'Italia da scoprire in trenoSono in corso le riprese della seconda stagione di "Diavoli", il financial thriller internazionale cone Patrick Dempsey, entrambi già sul set romano dei nuovi episodi da cui provengono le prime foto di scena pubblicate oggi. Le riprese si sposteranno nei prossimi mesi a Londra. "...Alessandro Borghi è uno degli attori più amati del momento. Nato a Roma il 19 settembre 1986, incomincia a lavorare come stuntman fra nel 2005 per poi passare a piccoli ruoli in sceneggiati televisivi ...Roma, 23 apr. (askanews) - Sono in corso le riprese della seconda stagione di "Diavoli", il financial thriller internazionale con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey, entrambi già sul set romano dei ...