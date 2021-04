A Milano un uomo gira con un coltello | minaccia una bimba e ferisce 3 persone

Advertising

LegaSalvini : ???? NON GLI PIACE IL CIBO, IMMIGRATO SOMALO SEMINA IL PANICO COL COLTELLO E AGGREDISCE UNA BIMBA DI 6 ANNI ???? Milan… - Pasquale_Mereu : RT @Libero_official: Panico a #Milano: un somalo ha aggredito varie persone con un coltello poi si è accanito su una bimba di 6 anni. #Sard… - gmlavolpe : RT @Libero_official: Panico a #Milano: un somalo ha aggredito varie persone con un coltello poi si è accanito su una bimba di 6 anni. #Sard… - Fiorlla : RT @Libero_official: Panico a #Milano: un somalo ha aggredito varie persone con un coltello poi si è accanito su una bimba di 6 anni. #Sard… - Bomba2H : RT @Libero_official: Panico a #Milano: un somalo ha aggredito varie persone con un coltello poi si è accanito su una bimba di 6 anni. #Sard… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano uomo

Voleva evitare di essere controllato e proprio per quello è finito 'nel mirino'. Undi 44 anni, cittadino italiano, è stato arrestato in stazione centrale adopo essere stato fermato dalla polizia, che - non senza fatica - ha scoperto che si trattava di un ricercato. Gli ...Il suo secondo - 'Masha', un 22enne figlio di un ricco imprenditore egiziano - era l'del marketing, il 'professionista' in grado di attirare clienti e di vendere bene i prodotti. Il terzo socio, ...Lo scorso 11 luglio 2020 un uomo di 67 anni aveva denunciato ai carabinieri di essere ... La procura della repubblica di Milano ha così dato il via alle indagini e i carabinieri hanno scoperto che ...La famiglia si stabilisce a Romano Banco, alla periferia di Milano, dove Santo inizia a lavorare ... che si concluderà per l'uomo come collaboratore di giustizia. Parentesi rosa (ma non scevre ...