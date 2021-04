5 docuserie naturalistiche da godersi in streaming

(Di venerdì 23 aprile 2021) Immagini e tecniche di ripresa inedite. Guru del genere, come James Cameron e David Attenborough. Questi cinque titoli ci svelano i lati inediti del nostro pianeta Anche se la Giornata internazionale della Terra si è celebrata, come di consueto, ieri 22 aprile, non possiamo dimenticare che l’emergenza ambientale è quotidiana. Un promemoria potente? La straordinarietà del nostro pianeta, rammentata anche dalle diverse piattaforme diche da tempo inseriscono nel loro catalogo diversedi grandissima qualità e di alto spessore: panorami, ecosistemi e animali dalle caratteristiche sorprendenti comodamente seduti sul divano. 1. I segreti delle balene Nuovain quattro parti targata National Geographic, ha debuttato su Disney+ proprio durante la Giornata della Terra. Prodotta da ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : docuserie naturalistiche

Wired.it

Immagini e tecniche di ripresa inedite. Guru del genere, come James Cameron e David Attenborough. Questi cinque titoli dici svelano i lati inediti del nostro ...Immagini e tecniche di ripresa inedite. Guru del genere, come James Cameron e David Attenborough. Questi cinque titoli dici svelano i lati inediti del nostro ...Nuova docuserie in quattro parti targata National Geographic, ha debuttato su Disney+ proprio durante la Giornata della Terra. Prodotta da James Cameron, che da Titanic ad Avatar non ha mai nascosto ...Un viaggio intimo e commovente alla scoperta di specie acquatiche affascinanti e dalla struttura sociale complessa.