Vittima dell’agguato ferita a settembre | fu arrestato in una maxioperazione contro i Lo Russo

(Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNella notte tra il 13 e il 142020, Salvatore Milano, il pregiudicato ucciso nel pomeriggio in bar del quartiere Miano, a Napoli, era stato ferito in circostanze mai chiarite. L’ uomo si presentò all’ ospedale S. Maria delle Grazie, a Pozzuoli (Napoli), con unada arma da fuoco alla spalla, e riferì alla Polizia si essere statodi un tentativo di rapina. Il 4 novembre 2010 era statodalla Squadra Mobile di Napoli nel corso di una maxi -operazioneil clan Lo. Residente nel quartiere Scampia, Salvatore Milano sarebbe stato in contatto con i clan dell’ area Nord di Napoli che hanno raccolto l’ eredità dei Lo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.