Uomini e Donne: Simone Bolognesi pronto a tornare per corteggiare Ida Platano (Di giovedì 22 aprile 2021) Simone Bolognesi, ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, ha svelato un'indiscrezione importante durante una diretta su Instagram. L'ex volto del famoso dating show di Canale 5 ha ammesso di essere molto interessato a Ida Platano, da poco tornata nel parterre femminile della trasmissione di casa Mediaset. Proprio per questo motivo Bolognesi si è detto pronto a tornare nello show di Maria De Filippi per cercare di conquistare la donna. Simone Bolognesi tornerebbe a Uomini e Donne per Ida Il ritorno di Ida Platano a Uomini e Donne non è di certo passato inosservato e potrebbe spingere un ex volto del programma a mettere di nuovo ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 22 aprile 2021), ex cavaliere del Trono Over di, ha svelato un'indiscrezione importante durante una diretta su Instagram. L'ex volto del famoso dating show di Canale 5 ha ammesso di essere molto interessato a Ida, da poco tornata nel parterre femminile della trasmissione di casa Mediaset. Proprio per questo motivosi è dettonello show di Maria De Filippi per cercare di conquistare la donna.tornerebbe aper Ida Il ritorno di Idanon è di certo passato inosservato e potrebbe spingere un ex volto del programma a mettere di nuovo ...

Advertising

davidefaraone : Per lui lo stupro è «qualcosa che può accadere in una serata alcolica». Non aggiungo altro sulla misoginia, gli ste… - ernestocarbone : Nel 1974 Quando Golda Meir era primo ministo , un ministro le chiese di imporre un coprifuoco per le donne, per por… - chedisagio : Non mi ero accorto di questo video di @meb pubblicato ieri. Lo sottolineo e lo riposto per la nettezza delle sue p… - Kr4k3n_MMXXI : Che speranza abbiamo noi uomini di fronte alla sensibilità delle donne? Nessuna. - JKNOSHAME : RT @letmebethesaame: fate tanto xx femministx del cazzo ma spoiler essere femministx non significa proteggere le donne dagli uomini, ma vol… -