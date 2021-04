Ultime Notizie Roma del 22-04-2021 ore 10:10 (Di giovedì 22 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio decreto covid la lega sostiene draghi Fatico a comprendere decisioni prese insieme Dice il premier resta fissato alle 22 coprifuoco Salvini tra 15 giorni un nuovo decreto aperture lo voteremo stato di emergenza Prorogato fino al 31 luglio il premier draghi stringe sul PNR Per quanto riguarda il recovery con i ministri prima della prova alle camere il premier ha incontrato i sindaci delle città metropolitane conferenza unificata tra stato regioni Ampi lunedì e martedì appuntamento con le camere i dati di ieri sulla pandemia in Italia si sono registrati 13844 nuovi casi con 350.000 34 Tamponi e 364 vittime nelle precedenti 24 ore erano stati 12074d positivi e 390294000 45 i tamponi e voltiamo pagina inizierà iniziata in realtà ieri la consegna alle tre milioni e mezzo di ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 22 aprile 2021)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio decreto covid la lega sostiene draghi Fatico a comprendere decisioni prese insieme Dice il premier resta fissato alle 22 coprifuoco Salvini tra 15 giorni un nuovo decreto aperture lo voteremo stato di emergenza Prorogato fino al 31 luglio il premier draghi stringe sul PNR Per quanto riguarda il recovery con i ministri prima della prova alle camere il premier ha incontrato i sindaci delle città metropolitane conferenza unificata tra stato regioni Ampi lunedì e martedì appuntamento con le camere i dati di ieri sulla pandemia in Italia si sono registrati 13844 nuovi casi con 350.000 34 Tamponi e 364 vittime nelle precedenti 24 ore erano stati 12074d positivi e 390294000 45 i tamponi e voltiamo pagina inizierà iniziata in realtà ieri la consegna alle tre milioni e mezzo di ...

