Tutta scena – Il teatro in camera, Lino Guanciale porta su TvLoft ‘Fuggi la terra e le onde – Storie di mare, porti e speranza’ (Di giovedì 22 aprile 2021) Dopo Gabriele Lavia, Vinicio Marchioni, Euridice Axen, Roberta Caronia, Paola Minaccioni, Andrea Scanzi, Emanuele Salce, Lucrezia Lante della Rovere, Iaia Forte e Tullio Solenghi, si conclude ‘Tutta scena – Il teatro in camera’, la serie di spettacoli realizzati in esclusiva per TvLoft, con ‘Fuggi la terra e le onde’ di e con Lino Guanciale. Il noto attore abruzzese illustra la profonda linea che c’è tra la ricerca della salvezza e della felicità delineata attraverso la sfida al mare. L’avventura, l’esplorazione e la sfida alle acque sono nel nostro immaginario e nella nostra dimensione metaforica, ma il mare “non è mai stato amico dell’uomo, da Odisseo a noi è stato complice della ... Leggi su cityroma (Di giovedì 22 aprile 2021) Dopo Gabriele Lavia, Vinicio Marchioni, Euridice Axen, Roberta Caronia, Paola Minaccioni, Andrea Scanzi, Emanuele Salce, Lucrezia Lante della Rovere, Iaia Forte e Tullio Solenghi, si conclude ‘– Ilin’, la serie di spettacoli realizzati in esclusiva per, conlae le’ di e con. Il noto attore abruzzese illustra la profonda linea che c’è tra la ricerca della salvezza e della felicità delineata attraverso la sfida al. L’avventura, l’esplorazione e la sfida alle acque sono nel nostro immaginario e nella nostra dimensione metaforica, ma il“non è mai stato amico dell’uomo, da Odisseo a noi è stato complice della ...

Advertising

zazoomblog : Tutta scena – Il teatro in camera Lino Guanciale porta su TvLoft ‘Fuggi la terra e le onde – Storie di mare porti e… - globne : Tutta scena – Il teatro in camera, Lino Guanciale porta su TvLoft ‘Fuggi la terra e le onde – Storie di mare, porti… - Unrequi51478358 : Maurizio non ‘adula’ Tommaso, non gioca alla coppia simpatica con lui, è sinceramente stupito e ammirato e gli vuol… - death_adders_ : Io guardando qualsiasi scena di star wars (ep 1-6): “no vabbe ma questa è la scena più figa di tutta la saga” - dayfootball1981 : @gianlui62256426 Ma infatti,come dicevamo oggi,con contratti e notizie ci sembrava strano che tutto finisse in una… -