Torino, terzo rosso di fila a bilancio: -19 mln nel 2020 (Di giovedì 22 aprile 2021) Ricavi giù per effetto del Covid e conti ancora in rosso per il Torino. Il club granata ha chiuso l’esercizio al 31 dicembre 2019 con una perdita pari a 19 milioni di euro, dopo il rosso di 13,9 milioni del bilancio al 31 dicembre 2019. Il valore della produzione ammonta a complessivi 80,5 milioni di euro, L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 22 aprile 2021) Ricavi giù per effetto del Covid e conti ancora inper il. Il club granata ha chiuso l’esercizio al 31 dicembre 2019 con una perdita pari a 19 milioni di euro, dopo ildi 13,9 milioni delal 31 dicembre 2019. Il valore della produzione ammonta a complessivi 80,5 milioni di euro, L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Finanza #Notizie Torino, terzo rosso di fila a bilancio: -19 mln nel 2020: Ricavi giù per effetto del Covid e cont… - internewsit : Juventus, tre gol per il terzo posto. Il Cagliari inguaia Benevento e Torino - - tecnoimmobili : Vendita Appartamento Rivalta Di Torino --> Clicca per visualizzare la scheda immobile.: Rivalta Di Torino Frazione… - max68t : Fino ad ora un bambino di Torino poteva tifare Milan, uno di Roma tifare Juve ed uno di Vicenza il Napoli...tra 10… - Dario_VdA : Se la Roma-Pescara ,4 ore, è da terzo mondo, studiatevi la Aosta-Torino. Stephenson..? #agorarai @agorarai -