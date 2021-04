Superlega: “Quando me lo hanno detto pensavo fosse uno scherzo” (Di giovedì 22 aprile 2021) L’allenatore dell’Everton Ancelotti, prima del match con l’Arsenal, parlando della Superlega ha detto che pensava si trattasse di uno scherzo Anche Carlo Ancelotti ha parlato della Superlega. L’allenatore italiano non è stato incalzato dalle domande come suoi altri colleghi dal momento che con il passare delle ore, l’eco intorno all’iniziativa dei 12 club fondatori sta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 22 aprile 2021) L’allenatore dell’Everton Ancelotti, prima del match con l’Arsenal, parlando dellahache pensava si trattasse di unoAnche Carlo Ancelotti ha parlato della. L’allenatore italiano non è stato incalzato dalle domande come suoi altri colleghi dal momento che con il passare delle ore, l’eco intorno all’iniziativa dei 12 club fondatori sta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

