Advertising

EsteriLega : STOLTENBERG, VERTICE NATO A BRUXELLES IL 14 GIUGNO - giornaleradiofm : Stoltenberg, vertice Nato a Bruxelles il 14 giugno: (ANSA) - ROMA, 22 APR - I leader dei paesi Nato si incontrerann… -

Ultime Notizie dalla rete : Stoltenberg vertice

Agenzia ANSA

I leader dei paesi Nato si incontreranno il prossimo 14 giugno a Bruxelles per undell'Alleanza. Lo rende noto il segretario Generale della Nato, Jens. Il summit si svolgerà nella sede del quartier generale della Nato e sarà "un'opportunità unica", ha ......Comitato Nato - Ucraina e ha tenuto colloqui con il segretario generale della Nato Jens... Biden ha ribadito il sostegno degli Usa all'Ucraina e ha proposto di tenere unin un Paese ...I leader dei paesi Nato si incontreranno il prossimo 14 giugno a Bruxelles per un vertice dell'Alleanza. Lo rende noto il segretario Generale della Nato, Jens Stoltenberg. (ANSA) ...Il prossimo summit della Nato si terrà il 14 giugno a Bruxelles. Ad annunciarlo in un comunicato il segretario generale dell'Alleanza ...