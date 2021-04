Sopravvissute: le storie di Daniele e Andrea nella puntata di oggi (Di giovedì 22 aprile 2021) Una serata dedicata alle storie di donne quella di oggi su Rai 3. Si parte con Amore Criminale e poi si prosegue Sopravvissute, il programma condotto da Matilde D’Errico che torna con una nuova stagione di sei puntate; si parte oggi giovedì 22 aprile alle 23.25 su Rai3. Sono storie di donne che ce l’hanno fatta. Dopo violenze, maltrattamenti, anche tentati omicidi, queste donne ce l’hanno fatta e raccontano la loro storia anche per cercare di essere di esempio per altre. In ogni appuntamento saranno narrate due storie di dipendenza affettiva. Le donne che interverranno in trasmissione racconteranno con grande coraggio come sono riuscite a uscire da relazioni pericolose. In studio saranno presenti lo psichiatra Renato Ariatti e la psicologa clinica Silvia Michelini, che spiegheranno i ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 22 aprile 2021) Una serata dedicata alledi donne quella disu Rai 3. Si parte con Amore Criminale e poi si prosegue, il programma condotto da Matilde D’Errico che torna con una nuova stagione di sei puntate; si partegiovedì 22 aprile alle 23.25 su Rai3. Sonodi donne che ce l’hanno fatta. Dopo violenze, maltrattamenti, anche tentati omicidi, queste donne ce l’hanno fatta e raccontano la loro storia anche per cercare di essere di esempio per altre. In ogni appuntamento saranno narrate duedi dipendenza affettiva. Le donne che interverranno in trasmissione racconteranno con grande coraggio come sono riuscite a uscire da relazioni pericolose. In studio saranno presenti lo psichiatra Renato Ariatti e la psicologa clinica Silvia Michelini, che spiegheranno i ...

Advertising

AmoreCriminal : 'Se lui ti umilia, non è amore. Se lui ti fa piangere, non è amore'. Stasera su @RaiTre torna #Sopravvissute:… - myo75ho : RT @AmoreCriminal: 'Se lui ti umilia, non è amore. Se lui ti fa piangere, non è amore'. Stasera su @RaiTre torna #Sopravvissute: @MatildeD… - carlopalomar : RT @Raiofficialnews: Storie di violenza e di femminicidio, ma anche di donne che si sono salvate. @VPivetti conduce una nuova stagione di #… - carlopalomar : RT @AmoreCriminal: 'Se lui ti umilia, non è amore. Se lui ti fa piangere, non è amore'. Stasera su @RaiTre torna #Sopravvissute: @MatildeD… - PollicinoAndrea : RT @AmoreCriminal: 'Se lui ti umilia, non è amore. Se lui ti fa piangere, non è amore'. Stasera su @RaiTre torna #Sopravvissute: @MatildeD… -

Ultime Notizie dalla rete : Sopravvissute storie "Il giorno dopo andai a scuola". La lezione di Eva a Beppe Grillo Sopravvissute e non vittime, spiega Eva, " perché mi aiuta a sottolineare la forza che io e tante ... Ma numerose sono anche le storie che hanno come protagoniste persone di cui la vittima si fida. È ...

Eva lancia l'hashtag #ilgiornodopo: la risposta a Grillo diventa virale dalla Toscana Un contorno generale che " spinge ancora di più le sopravvissute, e i sopravvissuti, a tacere. Nel ... Da martedì tanti sono ancora i commenti e i messaggi che Eva riceve, con le storie dei giorni dopo ...

"Sopravvissute", storie di dipendenza affettiva RAI - Radiotelevisione Italiana Sopravvissute: le storie di Daniele e Andrea nella puntata di oggi Sopravvissute torna questa sera con una nuova stagione: la storia di Andrea e la storia di Daniela nella puntata di oggi 22 aprile 2021 ...

Amore Criminale la nuova stagione riparte con la storia di Manuela Bailo Nella puntata di Amore Criminale di oggi 22 aprile 2021 la storia di Manuela Bailo uccisa dal suo compagno che le aveva raccontato solo bugie ...

e non vittime, spiega Eva, " perché mi aiuta a sottolineare la forza che io e tante ... Ma numerose sono anche leche hanno come protagoniste persone di cui la vittima si fida. È ...Un contorno generale che " spinge ancora di più le, e i sopravvissuti, a tacere. Nel ... Da martedì tanti sono ancora i commenti e i messaggi che Eva riceve, con ledei giorni dopo ...Sopravvissute torna questa sera con una nuova stagione: la storia di Andrea e la storia di Daniela nella puntata di oggi 22 aprile 2021 ...Nella puntata di Amore Criminale di oggi 22 aprile 2021 la storia di Manuela Bailo uccisa dal suo compagno che le aveva raccontato solo bugie ...