Seduce il parroco di Brescia poi lo ricatta | arrestato 22enne a Trieste

Leggi su dire

(Di giovedì 22 aprile 2021) TRIESTE – Prima una richiesta di aiuto per qualche spicciolo per mangiare, poi avance più esplicite, e alla fine la trappola: il ragazzo si spoglia e contatti intimi vengono segretamente ripresi. A cadere in tentazione è stato un parroco in provincia di Brescia, cui il ragazzo 22enne, cittadino rumeno, ha poi chiesto 50 mila euro per non diffondere il filmato ai parrocchiani, i cui contatti sono stati sottratti dalla rubrica telefonica dello stesso sacerdote.