Scuola e coprifuoco, le Regioni a Draghi: “Serve un incontro urgente, accordi cambiati in corsa”. Gelmini: “Sul rientro in aula sono previste deroghe” (Di giovedì 22 aprile 2021) Non c’è solo lo strappo della Lega che mercoledì sera si è astenuta in Consiglio dei ministri, ora anche le Regioni protestano contro il governo per il decreto sulle riaperture approvato nelle scorse ore. Sotto accusa, oltre al coprifuoco che per ora resta fissato alle 22, c’è soprattutto l’accordo sul rientro a Scuola: l’esecutivo infatti, per le zone gialle e arancioni ha deciso di garantire la “presenza in classe ad almeno il 70% degli studenti” e non solo al 60%, come stipulato inizialmente. Una modifica che, secondo il presidente leghista della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga crea un “precedente molto grave”: “L’aver cambiato un accordo siglato con Regioni, Comuni e Province incrina la reale collaborazione tra Stato e Regioni”, ha detto a Radio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) Non c’è solo lo strappo della Lega che mercoledì sera si è astenuta in Consiglio dei ministri, ora anche leprotestano contro il governo per il decreto sulle riaperture approvato nelle scorse ore. Sotto accusa, oltre alche per ora resta fissato alle 22, c’è soprattutto l’accordo sul: l’esecutivo infatti, per le zone gialle e arancioni ha deciso di garantire la “presenza in classe ad almeno il 70% degli studenti” e non solo al 60%, come stipulato inizialmente. Una modifica che, secondo il presidente leghista della Conferenza delleMassimiliano Fedriga crea un “precedente molto grave”: “L’aver cambiato un accordo siglato con, Comuni e Province incrina la reale collaborazione tra Stato e”, ha detto a Radio ...

Advertising

LegaSalvini : ?? ULTIM'ORA CORRIERE DELLA SERA: «COPRIFUOCO E SCUOLA, L’IRA DELLE REGIONI. FEDRIGA: 'GRAVE CAMBIARE IN CDM ACCORDI… - Corriere : Coprifuoco e scuola, la rabbia delle Regioni. Fedriga: «Grave cambiare in Cdm accordi già presi» - Adnkronos : #DecretoRiaperture, ira regioni su #coprifuoco e scuola. #congiuntifuoriregione - Italia_Notizie : Scuola e coprifuoco, Regioni contro il governo. Fedriga: “Accordi cambiati in corsa”. Gelmini: “Sulla didattica in… - wang081172ye : RT @TgLa7: #Regioni a Draghi, incontriamoci prima di pubblicare Dl. Una lettera al premier per avanzare proposte su coprifuoco e scuola -