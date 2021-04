Scrivile Scemo dei Pinguini Tattici Nucleari, per un grido di liberazione in un “ti amo” (Di giovedì 22 aprile 2021) Scrivile Scemo dei Pinguini Tattici Nucleari sarà in radio da venerdì 23 aprile. Il brano è già stato certificato disco d’oro ed è estratto dall’ep Ahia!, rilasciato lo scorso 4 dicembre, anche questo certificato disco d’oro. Scrivile Scemo dei Pinguini Tattici Nucleari racconta il coraggio e contiene nel testo riferimenti al primo libro di Riccardo Zanotti, voce dei Pinguini Tattici Nucleari e autore del nuovo brano in radio questa settimana. A raccontare la storia dietro Scrivile Scemo è lo stesso Zanotti, che spiega quanto il pezzo sia dedicato a chi vuole dire un “ti amo” come un grido di ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 22 aprile 2021)deisarà in radio da venerdì 23 aprile. Il brano è già stato certificato disco d’oro ed è estratto dall’ep Ahia!, rilasciato lo scorso 4 dicembre, anche questo certificato disco d’oro.deiracconta il coraggio e contiene nel testo riferimenti al primo libro di Riccardo Zanotti, voce deie autore del nuovo brano in radio questa settimana. A raccontare la storia dietroè lo stesso Zanotti, che spiega quanto il pezzo sia dedicato a chi vuole dire un “ti amo” come undi ...

giuliaalleegro : RT @paranoicv: scrivile scemo - maachecazzo : @scendonolacrime @paranoicv SCRIVILE SCEMO È COLPA DEL VINO SE BASTA UNO SGUARDO E RITORNI BAMBINOO UO UO UOOOOOO - maachecazzo : RT @paranoicv: scrivile scemo - equindinanana : I PTN che fanno uscire in radio Scrivile Scemo il 23 aprile per farcela ballare quest'estate al mare, semplicemente pazzeschi - _eesp : Da venerdì scrivile scemo dei ptn in radiooooooo -

Ultime Notizie dalla rete : Scrivile Scemo Måneskin, Fedez & Francesca Michielin, Madame: è un Festival di Platino Allo stesso modo sono d'Oro i brani sanremesi 'Dieci' di Annalisa e 'Fiamme negli occhi' dei Coma_Cose , insieme a 'Scrivile scemo' dei Pinguini Tattici Nucleari, tratto dal loro ultimo album 'Ahia!'.

I Pinguini a Radio Italia: "Il nuovo singolo uscirà ad aprile. Inizia con la S" Possiamo dire che inizia con la 'S' [SCRIVILE SCEMO]. Nell'aria ci sono nuovi progetti '. (MV) Mi piace molto la vostra musica, perché è allegra. Vi prendete in giro… (P) ' Nel video del nuovo ...

"Scrivile scemo" il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari Radio Pico Allo stesso modo sono d'Oro i brani sanremesi 'Dieci' di Annalisa e 'Fiamme negli occhi' dei Coma_Cose , insieme a '' dei Pinguini Tattici Nucleari, tratto dal loro ultimo album 'Ahia!'.Possiamo dire che inizia con la 'S' []. Nell'aria ci sono nuovi progetti '. (MV) Mi piace molto la vostra musica, perché è allegra. Vi prendete in giro… (P) ' Nel video del nuovo ...