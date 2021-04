Schianto ambulanza e auto Feriti e traffico in tilt | a bordo anche un bimbo di 18 mesi e la madre

(Di giovedì 22 aprile 2021) È di quattroil bilancio dell’incidente avvenuto tra unache trasportava un bambino di 18e la mamma e una Ford Fiesta. Come ricostruisce Roma Today l’incidente è avvenuto quando il mezzo di soccorso stava effettuando il trasferimento del bambino, accompagnato dalla, all’ospedale Bambino Gesù. Ildi 18e lasono rimasti, illesi, mentre in codice rosso per dinamica sono state trasportate in ospedale tre persone: due sanitari del 118 (una una infermiera di 46 anni ed un infermiere 36enne) che si trovavano adell’e il conducente della Ford Fiesta, un uomo di 86 anni, che però è stato ricoverato con un codice giallo. Gli infermieri non sarebbero in pericolo di vita.I tre ...

Luca Monaco per 'www.repubblica.it' incidentesi ribalta a roma 1 Incidente fra un'e una Ford Fiesta, in via Cristoforo Colombo. Lo scontro è avvenuto intorno alle 11,45 all'altezza di via dei Georgofili (ex Fiera di Roma). A ...Roma,si ribalta in un incidente: 4 feriti Subito dopo lo, avvenuto intorno alle ore 11:45, l'si è ribaltata contro la corsia centrale della via , mentre l'altro veicolo ...