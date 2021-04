Romano (Pd): “Mio figlio è morto da due mesi e non riesco a seppellirlo”. Raggi convoca l’Ama (Di giovedì 22 aprile 2021) Romano (Pd) attacca la sindaca Raggi: “Sono due mesi che è morto mio figlio e non riesco a seppellirlo”. ROMA – Andrea Romano attacca la sindaca Raggi sul caos tumulazioni a Roma. “Sono due mesi che mio figlio Dario non c’è più – ha detto il deputato dem – e non siamo riusciti ancora a seppellirlo. Sindaca Virginia Raggi, la tua vergogna non sarà mai abbastanza “. .@virginiaRaggi Oggi sono 2 mesi che mio figlio Dario non è più con la sua mamma, con i suoi fratelli, con me. 2 mesi che non riusciamo a seppellirlo: Ama non dà tempi di sepoltura degni di una città civile. Anzi, non ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 22 aprile 2021)(Pd) attacca la sindaca: “Sono dueche èmioe non”. ROMA – Andreaattacca la sindacasul caos tumulazioni a Roma. “Sono dueche mioDario non c’è più – ha detto il deputato dem – e non siamo riusciti ancora a. Sindaca Virginia, la tua vergogna non sarà mai abbastanza “. .@virginiaOggi sono 2che mioDario non è più con la sua mamma, con i suoi fratelli, con me. 2che non riusciamo a: Ama non dà tempi di sepoltura degni di una città civile. Anzi, non ...

