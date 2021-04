Roma | Orfini | ' Zingaretti candidato ideale'

(Di giovedì 22 aprile 2021), 22 apr. (Adnkronos) - "Credo che quello che da anni dicano e immaginano come sindacomolti di noi è. Già quando di fronte all'emergenza del Lazio scelse di candidarsi in Regione era in pista per fare ilsindaco. Penso che sarebbe un ottimo sindaco di, ovviamente sta a lui decidere se se la sente di farlo in questo momento. Credo sarebbe una soluzione ottima". Lo ha detto Matteoa Tpi.it.

Il deputato del Partito Democratico Matteocommenta a TPI l'astensione dei Ministri leghisti sul decreto riaperture votato ieri in ...strutturale sono le amministrative e in particolare: chi ......è stato sempre per i Dem (nelle loro varie denominazioni) consigliere comunale a Campagnano di... e che ha fatto infuriare Matteoe Nicola Zingaretti, dovrebbe occuparsi dell'Ufficio "...Roma, 22 apr. (Adnkronos) - "Credo che quello che da anni dicano e immaginano come sindaco ideale molti di noi è Zingaretti. Già quando di fronte all'emergenza del Lazio scelse di candidarsi in Region ...Il deputato del Partito Democratico Matteo Orfini commenta a TPI l’astensione dei Ministri leghisti sul decreto riaperture votato ieri in Consiglio dei Ministri. Un “precedente grave” con cui Matteo S ...